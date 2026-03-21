Разследва се проява на небрежност при пожара на граничния пункт „Капитан Андреево”. Там се е запалил тежкотоварен камион, превозващ близо 24 тона текстил. Превозното средство е изгоряло напълно, а от пламъците е засегнат и втори товарен автомобил.

Камионът е влизал от Турция и след преминаване на граничния контрол е изчаквал митническа проверка. По първоначална информация шофьорът е използвал газов котлон в кабината, като искра е предизвикала пожара.

Димитър Иванов, NOVA

Водачът е с леки изгаряния и му е оказана медицинска помощ на място.