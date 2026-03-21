Спад на потреблението на свинско месо у нас. Свиневъди отчитат, че след въвеждане на еврото е намаляло с 20 процента. От бранша искат защита на българското производство. Настояват пред Министерство на земеделието за регулация и да се създаде орган подобен на КЕВР. Свиневъди сигнализират и за внос на месо от Южна Америка. Според тях делът на българското свинско месо е едва 30 процента.

Дефицит от около 60 000 агнета за Великден и Гергьовден

„Крайно време е да има регулация на агрохранителната верига и да се контролират надценките. А производителите да не продават под себестойност. Както има КЕВР, както има минимални изкупни цени и всички да са задължени щом са в България да се съобразяват с българските производители. Не може да искаме продоволствена сигурност в Европа и в един момент да има безконтролен внос от Бразилия, Аржентина, Украйна”, заяви Вихрен Димитров, член на Управителния съвет на Асоциацията на свиневъдите в България.

