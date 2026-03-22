Поскъпването на горивата след началото на военните действия в Близкия изток поставя международните превозвачи в страната под сериозен натиск.

Илия Костурски, собственик на транспортна фирма и член на УС на Съюза на международните превозвачи, разказва: „Самите производители отказват продажбите, тъй като не знаят тази продукция, която днес продават, утре дали ще могат да я произведат и на каква цена. Транспортът поема най-голямата тежест в момента. Ние генерираме най-големите загуби, тъй като ние сме буфера между производители и получатели, където цените не могат да бъдат коригирани в толкова кратки срокове.“

Разходите на транспортните компании са се увеличили с над 35%, а Костурски добавя: „Загубите са около 1000 евро на камион за седмица.“ Част от фирмите вече са спрели половината от автопарка си, а някои са на ръба на фалита. „Освен мерките, механизмите за подпомагане от местно ниво, тук трябва да се обърне внимание, че държавата трябва да инициира една среща с ЕС, в която да се създаде европейски механизъм за подпомагане в такива ситуации, защото в тази ситуация е не само България“, казва още той.

Ако не бъдат осигурени компенсации, цените на транспорта ще се отразят на потребителите. „Допусне ли се да се увеличи транспортната услуга, цялата цена, цялото увеличение на цените ще го платим ние потребителите, отивайки в магазина“, предупреждава той. Вече се наблюдава поскъпване на хранителните продукти, доставяни до магазинната мрежа.

Десислава Александрова, управител на хранителен магазин, обяснява: „С покачването на горивата, съответно варират и техните цени нагоре. На доматите примерно има около 15%, бананите - около 10%, консервите боб - 12%. При сиренето засега няма увеличение. Хората си правят сметка, усеща се свиване на потреблението, пазаруват най-необходимото и в по-малки количества.“

Потребителите вече усещат повишението на цените. „Цените са шокиращи, трудно можеш да влезеш с под 50 евро“, казва пазаруващ. Друг отбелязва: „Бензинът и заплатите на шофьорите поскъпват, което неминуемо се отразява и на стоките.“

Александрова уверява, че засега няма спекула.

