Освен петрола и горивата, сериозен ръст бележи и цената на природния газ. В началото на годината един мегават час в Европа е струвал около 26 евро, днес цената му е над 60.

Парното - основното при определянето на цената на топлофикациите е цената на природния газ. Засега дружествата не планират да искат извънредна корекция на цените.

При газа, който се ползва от потребителите директно в домовете, нещата стоят различен начин. Цената на ударите в Близкия изток вероятно ще бъде усетена още от 1 април.

Но това, което засяга всички, без значение как се отопляваме, е цената на хляба. А той най-често се произвежда на газ. Същото гориво ползват и голямат част от оранжериите в страната.

Ако цената на природния газ скочи, производството ще струва повече. Според Димитър Людиев, който е производител, на този етап не се очаква това да се отрази чувствително на крайната цена. Според него цената на горивата и на електроенергията ще се отразят по-съществено, ако има промяна.

Заради въвеждането на еврото част от производителите се притесняват дали държавата няма да ги санкционира, ако вдигнат цените. Димитър казва, че не могат да променят цените до август заради което са "между чука и наковалнята".



За газифицираните жилища - цената се предлага от "Булгаргаз" всеки месец, но последната дума е на КЕВР. През февруари мегават час е струвал 32,30 евро, а през март 32,60. Сега заявката за април е 34,27 евро. Но тя е от 11 март - преди ударите по газовите обекти в Близкия изток. Според експерти още следващата седмица се очаква "Булгаргаз" да поиска по-висока цена.





Цената на природния газ влияе пряко и на цената на парното. На този етап не се предвижда извънредно вдигане на цените там, обясни Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. "Въпреки че има възможност по закон, ако настъпят някакви неочаквани обстоятелства, това няма да се случи, тъй като отоплителният сезон е на привършване и остават няколко месеца, които не са толкова силни за топлофикациите", коментира той.



Възможно е обаче от юли да има повишение на топлоенергията, ако цените на борсите продължат да растат. Засега изглед да се върнат на нивата от преди избухването на конфликта няма.



Светослав Бенчев, който е председател на Българската петролна и газова асоциация, посочи:

"Катар каза, че отнеме между 2 и 3 години да си възобнови капацитетът. Но се надявам поне цените да се задържат на разумни нива, за да няма много голяма инфлация в ЕС и България".