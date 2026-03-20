Правителството официално публикува параметрите на програмата за помощ заради по-скъпите цени на горивата. Тя ще влезе в сила след 3 последователни дни, в които цените на горивата са на нива над 1,60 евро за литър.

Данните за това трябва да дойдат от Националната агенция за приходите. За NOVA от там обясниха, че в момента нивата на горивата са съответно – 1,39 евро за литър бензин и 1,55 евро за литър дизел. В момента най-близко до прага за помощи е дизелът. Мярката трябва да заработи, ако той премине условието за три дни.

Министерският съвет обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Желаещите да получат помощ, следва да подадат заявление в Социалната служба. Изискванията са доходите да не надвишават двойния размер на линията на бедност. Хората, които вече получават социални помощи, няма нужда да подават заявление. Тъй като основният критерий е свързан с дохода, за по-голямата част от хората помощта ще бъде предоставена именно по автоматичен път.

Парите ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. Заявлението трябва да се подаде по настоящ адрес.

Бензинът и дизелът поскъпват: Какъв е ефектът от глобалната криза у нас

Собствениците на бензиностанции отчитат, че клиентите им зареждат все по-малко. "Сега средно зарежданията на клиентите са около 20 до 50 евро. Има и такива, които зареждат до горе, но все по-вече намаляват тези клиенти", заяви управителят на бензинонстанция Георги Георгиев.

Цените на суровия петрол все още са над 100 долара за барел. Експерти отчитат известно успокоение на пазарите но стойността на нефта все още е прекалено висока, за да говорим за спад на колонките.