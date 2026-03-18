Министерският съвет прие Програма за компенсиране на увеличените разходи за горива за физическите лица след събитията в Близкия изток. Това заяви на брифинг служебният социален министър Хасан Адемов. Той подчерта, че мерките са насочени към лицата, които са от така наречените "уязвими групи" и помощта ще бъде временна.

"Програмата ще предоставя финансова подкрепа в размер на 20 евро месечно с цел компенсиране на разходите за транспорт. Парите ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане", обясни Адемов.

Критериите за получаване на подобна помощ са:

► За физически лица, чиито средномесечен брутен доход:

- за 2025 г. е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност;

- за 2024 г. е по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност, определена тогава в размер на 526 лева.

Адемов обясни, че се налага данните за 2024 г. да се вземат предвид, защото в момента тече кампанията по подаване на данъчни декларации и някои лица все още нямат регистрирани доходи.

► Критерий за притежание на МПС – физическите лица трябва да притежават моторно превозно средство, да са съсобственици или лизингополучатели, като лизингът трябва да бъде от гаранционен фонд.

► Критерий за цената на горивата – компенсацията на месечна база ще се изплаща, ако в продължение на три поредни дни средната цена на бензин А95 или дизел достигне или надхвърли 1,60 евро за литър според данните на Националната агенция за приходите. Това представлява приблизително 20% увеличение на дребно спрямо средномесечните цени на горивата.

Максималният срок за предоставяне на тази подкрепа е 30 юни 2026 г. "Както казахме, това е временна мярка, която може да бъде преосмислена при ескалация на конфликта в Близкия изток. Очаква се мярката да обхване около 1 380 000 потребители, като необходимите средства ще бъдат осигурени от така наречения удължителен бюджет", обясни Адемов.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски подчерта, че на първо място помощта ще подкрепя най-нуждаещите се. "Тя ще се получава бързо и лесно и ще бъде активна, само когато има истинска необходимост", обясни той.

И подчерта, че парите ще бъдат изплащани директно по банковите сметки на хората, които имат право да се възползват от нея: "Тези, които вече получават някакви помощи от Агенцията по социално подпомагане не е нужно да предоставят каквито и да било документи. Но тези, които не са се възползвали от услугите на АСП, трябва да попълнят заявление онлайн или на място в офис на агенцията".

Клисурски уточни, че ще се следят касовите бележки, защото понякога на колонката цените изглеждат високи, но при плащане на касата се дават отстъпки. "Затова ще следим какво реално се плаща ежедневно и, когато в три последователни дни тези цени надвищат 1,60 евро, мярката ще стартира. След стова ще преценим дали да бъде продължена за втори месец, ако цените през изминалия са се запазили средно над 1,60 евро", уточни Клисурски.

Редактор: Станимира Шикова