Продажбите на нови трактори в България са спаднали с около 27% през последната година, показват данните на търговци на селскостопанска техника. Малко под 1000 нови машини са регистрирани, като причините са комплексни – лоша реколта, ниски изкупни цени на продукцията, спряни европейски програми и ръст на разходите за гориво и торове.

„Миналата година беше една от най-слабите за последните шест години по продажби на нови трактори“, коментира Недялко Статев, търговец на селскостопанска техника. Последният инвестиционен пик в сектора беше през 2022 г., след което продажбите започнаха да намаляват.

Земеделските производители признават, че вече не могат да си позволят големи инвестиции. „След 2022 г. купихме един голям комбайн и това е. Вече не виждам как може да стане нова покупка“, каза земеделският производител Валентин Василев. Мария Златева, председател на кооперация в село Захари Стояново, допълни: „Преди пет години започнах лизинг за техника. Тази година излизам от него и не знам дали ще мога да започна нови инвестиции“.

Недялко Статев посочи, че причините за спада са сушавите години, ниските изкупни цени и временното спиране на европейските програми. Допълнителен натиск върху сектора оказват високите разходи за горива и торове.

Несигурността за пазара на продукцията поражда песимизъм сред стопаните. „Не знаем на каква цена ще продадем реколтата и дали ще има кой да я купи“, каза Нона Василева. „При тези цени работим само да оцелеем и да платим на хората, за нова техника не мислим“, допълва Мария Златева.

Цените на новите машини не са се повишили рязко и обикновено се променят с 1,5–2% годишно. Единствените фактори, които могат да ги повлияят, са инфлацията и внедряването на нови технологии. „Покачването на горивата би било полезно, ако фермерите могат да купят по-икономична нова техника, но при сегашния пазар инвестициите са трудни“, обясни Недялко Статев.

Според данни на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите едва половината от членовете са инвестирали в нови машини, а останалите продължават да използват техника втора употреба или на повече от 15 години. „Единственият вариант за инвестиции остава европейското финансиране, което покрива до 50% от стойността на новите машини“, обяснява Статев.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Дарина Методиева