С нови блокади протестиращите гръцки земеделци продължават действията си в различни точки на страната, засилвайки натиска върху правителството в навечерието на празниците, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

По информация на медията участващите в блокадата в Никея ще затворят за товарни автомобили и тунела на Темпе, свързващ Тесалия и Централна Македония, за около пет часа в понеделник. Ще бъдат пропускани леки автомобили и пътнически автобуси.

Гръцките фермери блокираха за неопределено време движението на тирове при „Кулата“

В 13:00 ч. пред Министерството на земеделското развитие и храните е насрочена протестна проява, организирана от работнически синдикати и федерации. Съгласно решение на земеделските организации се очаква на 23 декември фермерите от блокадата в Никея да пристъпят към пренареждането на тракторите си по пътното платно, за да улеснят пътуващите през тридневния коледен период, съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Земеделците от област Тесалия, организирали блокади край Кардица и Трикала, са взели решение да остане отворена по една лента във всяка посока на автомагистрала Е65 за пътуващите по празниците.

Фермери от област Янина са решили да блокират за три часа в понеделник пътен възел край Калпаки, като няма да пропускат единствено товарни автомобили.

Гръцки земеделци с трактори на протест близо до границата с България

Земеделците отвориха платното за движение към Солун при Малгара.

На граничен пункт „Кулата-Промахон“ в навечерието и в самия ден на Коледа се очаква преминаването да бъде свободно.

Гръцкото правителството за пореден път обяви, че е отворено за диалог, който земеделците определиха като формален и заявиха продължаване на протестните мобилизации. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в агенцията за земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

Редактор: Станимира Шикова