Протестиращите гръцки фермери блокираха за неопределено време преминаването на камиони през граничен пункт „Кулата – Промахон“, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Земеделските производители и животновъди от района на Северна Гърция са препречили с тракторите си и друга земеделска техника преминаването на товарни автомобили и в двете посоки след 12:00 часа в четвъртък.

Телевизия ЕРТ информира, че следващите действия на фермерите на пункта ще бъдат определени, след като бъдат взети решения на общо събрание, което ще се проведе след края на общонационалната среща на блокадите в Серес.

Заради блокадите в Гърция: Близо 30 км опашка от тирове на „Капитан Андреево“

Преминаването на леките автомобили и автобусите през пункта остава свободно. На място вече се образуват опашки от изчакващи камиони, съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Земеделците извършват периодични блокади на пътища, гранични пунктове, пристанища и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, в зависимост от решенията на местните им събрания. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

Редактор: Станимира Шикова