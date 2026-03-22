Докато за много хора на неговата възраст пределът на силите е разходка до магазина, Данчо Русинов от село Дрен живее по свои собствени правила. На 76 години той тренира ежедневно в двора си, използвайки самоделни уреди. Наричат го „Бай Данчо Щангата” или „Данчо Вуцов” – прякор, дошъл от любовта на покойния му брат към легендата Иван Вуцов. Неговият фитнес включва щанги от бетон, лежанка в хола и успоредка, направена от части на стара каруца.

Животът на Данчо далеч не е бил лесен. Прекарал е 17 години в тежката металургия, работейки сред прах и високи температури. „Животът е борба. Откакто се роди човек, винаги се бори. Олабиш ли фронта – дотук си”, споделя ветеранът в ефира на „Събуди се”. Той сам е изкопал кладенеца в имота си, стигайки до 4 метра дълбочина под скалите, и сам е направил тухлите за къщата си. Помни как веднъж дъждът е унищожил 3000 току-що направени тухли, но това не го е спряло да започне отначало.

Най-голямата битка на Данчо обаче е била срещу собствените му пороци. Преди 18 години той решава да спре алкохола и цигарите от раз, след като е пушил по три кутии на ден. „Това си е направо пиене, това е отрова. За да се напиеш, трябва да се отровиш”, казва той днес. Въпреки че е имал пороци на сърцето като дете и днес то понякога „притупва”, той не спира да се движи, да цепи дърва и да бяга за здраве по черните пътища.

За Бай Данчо тайната на дълголетието е проста: човек трябва да бъде усмихнат и да не се нервира, защото „смехът е здраве”. Той вярва, че докато има сили, трябва да се бори и да живее правилно, за да не създава ядове на децата и внуците си. В неговия свят годините са просто цифра върху щангата, а истинската сила идва от духа.

