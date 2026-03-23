Тази седмица от понеделник до петък временно ще се ограничава движението в участъци от магистрала „Струма“, в област Кюстендил. Причината - ремонти по фуги на мостови съоръжения.

Дейностите ще се изпълняват през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи.

Днес и утре от 08.00 ч. до 17.00 ч. ще се работи при 38-и км на магистралата в посока Благоевград. Ремонтните дейности ще се извършват в активната и аварийната ленти, които ще бъдат затворени за движение, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

