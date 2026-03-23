Светът преживява най-горещото десетилетие в историята, а климатичните промени все по-осезаемо влияят и върху енергийния сектор. Това коментира в ефира на NOVA NEWS икономистът и експерт по климатични и енергийни политики Генади Кондарев. По думите му „когато историята се повтаря 11 пъти, това вече не е съвпадение, а призив за действие“.

Той подчерта, че глобалното затопляне и екстремните климатични явления оказват натиск върху енергийните системи, което косвено влияе и върху цените. В същото време у нас високите сметки за ток в началото на годината имат и конкретни, обективни причини.

На въпроса защо сметките за ток се увеличават, той отвърна: „Имаме няколко обективни фактора, които при всички положения са изтеглили цените нагоре“. Сред тях Кондарев посочи по-студения период през зимата и повишеното потребление на електроенергия.

По думите му сериозен проблем е ниската енергийна ефективност на сградите. „Когато с един градус пада температурата навън, експоненциално ни трябва много повече енергия за отопление“, обяснява експертът. Кондарев подчерта и силната зависимост на домакинствата от електроенергия. „В България отоплението и охлаждането е в голяма степен електрифицирано - в градовете този дял достига до 70%“, посочи той.

Икономистът посочи, че цените се влияят и от глобалните пазари. „Енергийни източници като природния газ теглят цената нагоре за всички. Дори местни или възобновяеми източници също се подчиняват на пазарната логика“, твърди той. Към това се добавят и разходите по схемата за търговия с въглеродни емисии, които вече години са част от крайната цена на електроенергията.

Кондарев обясни, че домакинствата в България все още са основно на регулиран пазар. „Няма достатъчно стимули хората да излязат на свободния пазар, а и рискът често ги възпира“, каза той. Според него това води до неефективно потребление. „Хората не получават ценови сигнали и не знаят кога електроенергията е по-евтина - например по обяд, когато има много слънчева енергия“, подчерта експертът по климатични и енергийни политики.

Един от изводите му е, че потребителите могат да играят по-активна роля. „Чрез стимули хората могат сами да участват и да контролират сметките си“, твърди Кондарев. Той даде пример с изместване на потреблението в часовете с по-ниски цени - например използване на електроуреди или зареждане на електромобили през деня.

Ключова стъпка според него е дигитализацията. „Необходимо е масово навлизане на умни електромери, за да могат домакинствата да следят и управляват потреблението си“, обощи той.

Редактор: Цветина Петкова