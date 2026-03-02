Високите сметки за ток, от които се оплакват хиляди потребители през последния месец, се дължат основно на климатични фактори и повишено потребление, а не на драстичен скок в цените на електроенергията. Това заяви в ефира на NOVA NEWS доц. д-р Теодора Пенева от Института за икономически изследвания към БАН. По думите ѝ при нея и близките ѝ не се наблюдава разлика в сметките спрямо последните няколко години.

Експертът обясни настоящата ситуация с комбинация от фактори. „Има ръст в потреблението от 40% през януари спрямо декември. Малко по-студен е климатът през този месец. В сравнение с миналата година е с 1-2 градуса надолу. Всичко това води до повишаване и на количеството на потребената енергия”, посочи доц. Пенева.

Александър Сано за проверките на сметките за ток: Мога да разпозная лошия театър, който се разиграва

Тя подчерта, че цените не са завишени значително спрямо миналата година. „2,5% беше ръстът през юли. Основната разлика беше от повишаването на цените през януари миналата година. Тогава имаше ръст с 10 на сто”, уточни икономистът, като допълни, че влияние оказва и общият ръст в цените на потребителската кошница.

Според доц. Пенева проблемът не е в цената на тока в България, която е една от най-ниските в ЕС заради регулирания пазар, а в ниските доходи и покупателна способност. „Ние сме една от страните с най-висока енергийна бедност. При нас разходът за енергия по принцип е много по-висок като дял в разполагаемия доход. Тоест ние харчим повече от доходите си за енергия, отколкото във всяка една друга страна в Европейския съюз”, заяви експертът.

Статистиката сочи, че у нас средно 15% от дохода отиват за енергия, докато средното ниво за ЕС е под 9 на сто. В същото време потреблението на населението в България е на 60% от средното за ЕС.

След хилядите жалби - проверки: Кабинетът заплашва със санкции и строг контрол върху ЕРП-тата

► Мерки на местно ниво и успешни примери

Доц. Пенева даде пример с успешен проект на WWF България и „Хабитат България” в общините Берковица и Луковит, където 59 домакинства са били подпомогнати с по 500 евро за мерки за енергийна ефективност. Средствата са използвани за частична смяна на дограма, входни врати, изолация на стени или инсталиране на климатици. „Дори и семействата, които получават помощи за отопление, са готови да дадат още 20-30%, за да увеличат ефекта от тази инвестиция”, отбеляза експертът.

Тя посочи, че енергийната бедност е най-осезаема в районите с ниски доходи, както и в малките населени места и селата със застаряващо население. „Повече от енергийно бедните домакинства живеят в недобре изолирани къщи и ползват дърва за отопление. Оттам идва нуждата от по-голямо количество енергия, защото има много загуби”, обясни доц. Пенева, като допълни, че над 50% от българите се отопляват на дърва.

► Либерализация на пазара

Доц. Пенева изрази мнение, че предстоящата либерализация на енергийния пазар би могла да бъде полезна със сваляне на цените, особено в летните периоди и през деня, когато има голямо производство от възобновяеми източници. Процесът обаче трябва да се случи внимателно. Ученият от БАН изрази опасения, че ако либерализацията се направи прибързано и без предварителна подготовка, ще бъде рискова за потребителите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка