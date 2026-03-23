"Решението на служебното правителството, подчинено на Сорос и неговите български проксита, за отказа да изпълни решение на Народното събрание, относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, с жалба до КС, е срамно!". Това написа в прессъобщение лидерът на ДПС Делян Пеевски.

По думите му саботирането на изпълнението на стратегически решения, които са изцяло подчинени на гарантирането на националната сигурност на страната, чрез дела в КС показва ясно зависимостите и обвързаностите на служебния кабинет с олигарси и задкулисие.

Пеевски смята, че служебното правителство пренебрегва изцяло главната си отговорност - да работи, гарантирайки честни избори, и да се погрижи за хората при галопиращи цени на горива и електроенергия, храни, стоки и услуги. "Вместо това марионетният служебен кабинет е реваншистки, газещ закон и ред, в името на това да осигури служебна победа на две коалиции. Но каквото и да се опитат да направят, единствените, които владеят силата с вота си, са хората. Те знаят кому трябва да дадат своето доверие", заключи лидерът на ДПС.

Редактор: Дарина Методиева