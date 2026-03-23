Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
МС сезира Съда и посочи, че решението на НС нарушава принципа на разделение на властите
Конституционният съд образува дело по искане на правителството за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Организацията беше създаден по инициатива на САЩ.
По-рано в понеделник Министерският съвет сезира Конституционния съд относно въпросното решение на Народното събрание.
В мотивите на МС е записано, че решението на НС противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на правомощието на МС да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.
В жалбата пише още, че с накърняване правомощията на Министерския съвет се нарушава принципът на разделение на властите, тъй като законодателят иззема компетентност на орган на изпълнителната власт.
В мотивите е изложено, че процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в законодателството. Тези дейности са изцяло в компетенциите на изпълнителната власт, а Народното събрание може единствено да приеме или не окончателния закон за ратификацията.
Последвайте ни