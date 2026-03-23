Министерството на външните работи на България разкритикува в официална позиция ракетните атаки срещу индустриалния комплекс за втечнен газ „Рас Лафан“ в Катар. МВнР ги определи като недопустими и заплаха за международната сигурност.

Миналата седмица ирански ракетни атаки срещу „Рас Лафан“ причиниха значителни щети. Ударите дойдоха на фона на ескалация в региона, след като Техеран заплаши да атакува енергийна инфраструктура в Персийския залив в отговор на действията на Израел.

Комплексът „Рас Лафан“ е най-голямото съоръжение за втечнен природен газ в света и осигурява около 20% от глобалните доставки, което прави атаката особено чувствителна за международните пазари. В резултат Катар временно спря част от производството.

От ведомството коментират, че атаките срещу критична цивилна инфраструктура представляват сериозно нарушение на международното право, включително на Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН, и създават сериозни рискове за околната среда, както и за регионалната и глобалната сигурност.

“България изразява пълна солидарност с Катар и с останалите държави членки на Съвета за сътрудничество в Залива, определени като ключови партньори на страната и на Европейския съюз. Тяхната сигурност е от стратегическо значение за глобалната енергийна, икономическа и продоволствена стабилност”, пише още в позицията.

От Външното министерство отново призовават за незабавно прекратяване на атаките, проява на сдържаност от всички страни и предотвратяване на по-нататъшна ескалация, както и за връщане към принципите на международния ред, основан на правила.

“България остава ангажирана да работи със своите международни партньори за гарантиране на защитата на критичната инфраструктура и стабилността в региона”, подчертават от МВнР.