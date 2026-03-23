Бебето се казва Матей, а раждането минало безпроблемно
Бременна жена от Монтана роди в линейка по пътя към болницата. Бебето проплакало, минути преди екипът да пристигне в лечебното заведение. Благодарение на бързата реакция на медиците, майката и новороденото са в добро състояние.
Малкият Матей се ражда в събота вечерта, минути след като майката се качва в линейката.„Докторът ми каза да се държа здраво, защото тръгваме към отделението. Аз отговорих, че няма да мога да издържа и вероятно ще родя в линейката”, разказва Мариана Маринова.
Така на път за болницата в Монтана се ражда Матей, който е с отлични мерки – 3.260 килограма и 53 сантиметра. „Изродихме бебето съвсем нормално. Раждането мина безпроблемно”, заяви фелдшерът Сашо Бънков.
За 34-годишния си стаж това не е първото раждане в линейка за фелдшера от Монтана. ”Мисля, че това ми е 13-ото подобно раждане”, посочи той.
Мариана разказва, че това е деветото ѝ дете и първото, родено в линейка. „Имам две момичета - Даниела и Рая, и седем момчета. Всички са живи и здрави. Благодаря на докторите, които ми погнаха, както и на сестрата“, изказа благодарности майката.
