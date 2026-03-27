"Когато веднъж се намали ДДС на конкретен сектор, е много трудно да се върне в предишните си стойности. Исканията на ресторантьорите са несъстоятелни. Те са бранш, който получи няколко години бонус в работата си с държавата, но той не доведе по-лесна консумация от страна на потребителите". Това заяви в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS финансовият анализатор Георги Захариев.

"Българската държава се намира във фаза, в която не може да се откаже от приходите си от ДДС, защото нямаме ефективен заместител", допълни икономистът доц. Косьо Стойчев.

Ресторантьори и хотелиери настояват за 9% ДДС и държавна подкрепа

„Транспортът може да внесе инфлация във всички сектори на икономиката. Фокусът е изцяло изместен. Няма смисъл да подкрепим някого с 20 евро, ако всичко останало на пазара поскъпне. Трябва да има мерки за целия транспортен сектор”, заяви доц. Стойчев по повод предложението на служебния кабинет за пакет от мерки срещу скъпите горива.

Мерки срещу скока на цените на горивата: Кабинетът обобщава предложенията

„Правителството не трябва да прави нищо, освен да планира най-лошите сценарии. Ситуацията е много динамична и не знаем как ще се развие”, каза Захариев по повод военните действия в Близкия изток.

Редактор: Никола Тунев