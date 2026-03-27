Днес се очаква да бъдат обобщени предложенията за още мерки срещу скока на цените на горивата. В четвъртък на среща със служебния премиер и ресорните министри бяха синдикатите и бизнесът.

Основните идеи са в посока намаляване на ДДС за ресторантьорите, въвеждане на таван на цените, допълнителни обезщетения за уязвимите групи от хора, както и за засегнатите браншове.

Ресторантьори и хотелиери настояват за 9% ДДС и държавна подкрепа

Обсъжда се създаването на специален фонд, целящ да се справи с възникването на кризи от подобен порядък. Беше отправено и предложение да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание. Премиерът е коментирал пред синдикатите и браншовите организации създаване на щаб за работа с участието на институции като КЗК, НАП и Агенция "Митници".

Към момента официално приетата мярка е за ваучерите от 20 евро за гориво, при условие, че в три последователни дни дизелът или бензинът държат цени от поне 1,60 евро. Хиляди българи вече са подали заявление и предстои да започне изплащането на парите.

