Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Обсъжда се създаването на специален фонд, целящ да се справи с възникването на кризи от подобен порядък
Днес се очаква да бъдат обобщени предложенията за още мерки срещу скока на цените на горивата. В четвъртък на среща със служебния премиер и ресорните министри бяха синдикатите и бизнесът.
Основните идеи са в посока намаляване на ДДС за ресторантьорите, въвеждане на таван на цените, допълнителни обезщетения за уязвимите групи от хора, както и за засегнатите браншове.
Обсъжда се създаването на специален фонд, целящ да се справи с възникването на кризи от подобен порядък. Беше отправено и предложение да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание. Премиерът е коментирал пред синдикатите и браншовите организации създаване на щаб за работа с участието на институции като КЗК, НАП и Агенция "Митници".
Към момента официално приетата мярка е за ваучерите от 20 евро за гориво, при условие, че в три последователни дни дизелът или бензинът държат цени от поне 1,60 евро. Хиляди българи вече са подали заявление и предстои да започне изплащането на парите.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни