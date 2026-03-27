Според икономиста д-р Богомил Николов, който е изпълнителен директор на Българска национална асоциация "Активни потребители", хората трябва да проучват цените в магазините, за да не бъдат заблудени. В навечерието на Великден експертът коментира цените на стоките и ситуацията на пазара.

"Епидемии има непрестанно. Колкото по-голям е пазарът, какъвто в случая е европейският, толкова по-малък е ефектът върху търговията. Те влияят на цените, но кратковременно", посочи Николов.

Той коментира и ситуацията с вносните стоки. "Трябва ни земеделска политика, която да върне производството обратно. България има климат, позволяващ отглеждането на домати, ягоди, а ние гледаме пшеница. Субсидията е еднаква, каквото и да гледа земеделецът. Затова и той избира да гледа култура, включваща механизация", смята експертът.

Николов отбеляза, че е добре потребителите да правят проучване, преди да пазаруват. Беше отправен и упрек към институциите, които според икономиста не правят достатъчно, за да информират хората. Той не изключи възможността гражданите да сигнализират Българската агенция за безопасност на храните ако видят нередност.

