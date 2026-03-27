Започва подготовката за старта на новия летен сезон. Очаква се първите туристи у нас да пристигнат с два полета от Полша в първите дни на месец май.

В Бургас вече набелязват мерки за сигурност и нуждата от командироване на чуждестранни полицейски патрули по българското Черноморие.

„Днес се проведе първата среща с посолството на Република Полша, тъй като през последните години, основно в курорта Слънчев бряг, използваме и полски полицаи. Те се включват в началото на юли и работят през най-активните месеци - юли и август. Освен в Слънчев бряг, чуждестранни служители има и в Приморско, където основно работят полицаи от Чехия“, коментира директорът на ОДМВР-Бургас комисар Марин Димитров.

