Задържаната за нападения с нож в София - с предишни криминални прояви
Правосъдният министър освободи началника на затвора в София
Злоупотребата с дийпфейк съдържание: Има ли защита срещу цифровото насилие?
Как Азия се справя със скока в цените на петрола
Акция "Чиста храна": Установиха стотици тонове продукти с изтекъл срок на годност
Финансов анализатор: Исканията на ресторантьорите са несъстоятелни
В Бургас вече набелязват мерки за сигурност
Започва подготовката за старта на новия летен сезон. Очаква се първите туристи у нас да пристигнат с два полета от Полша в първите дни на месец май.
В Бургас вече набелязват мерки за сигурност и нуждата от командироване на чуждестранни полицейски патрули по българското Черноморие.
Отменени резервации заради Близкия изток: Обявиха мерки за стабилизиране на туристическия бранш
„Днес се проведе първата среща с посолството на Република Полша, тъй като през последните години, основно в курорта Слънчев бряг, използваме и полски полицаи. Те се включват в началото на юли и работят през най-активните месеци - юли и август. Освен в Слънчев бряг, чуждестранни служители има и в Приморско, където основно работят полицаи от Чехия“, коментира директорът на ОДМВР-Бургас комисар Марин Димитров.Редактор: Ралица Атанасова
