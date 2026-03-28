Месец преди началото на летния туристически сезон работодателите са изправени отново пред проблема с наемането на квалифициран персонал. Затова и тази година хотелиери и ресторантьори по Южното Черноморие са готови да „внасят„ кадри от трети страни. Притесненията им обаче са свързани с войната в Близкия изток и вероятното оскъпяване на самолетните им билети.

Близо 800 са заявените свободни работни места в сферата на туризма само по време на последната трудова борса, организирана преди дни в Бургас. Традиционно в този период на годината бизнесът търси бармани, сервитьори, рецепционисти. Има свободни места и за една от най-добре заплатените позиции - главен готвач. Квалифицирани кадри, желаещи да заемат такива позиции, почти няма.

До началото на месец май, когато реално хотелите на Южното Черноморие ще отворят врати за първите си гости за сезон 2026, управителите им са изправени пред сериозното предизвикателство - да наемат добре обучен персонал.

Христо Караилиев, който е мениджър верига хотели, казва, че най-много имат нужда точно от камериерки, сервитьори, готвачи, спасители и рецепционисти.

И за да задържат персонала си, повечето управители ще увеличат заплатите и това лято. Караилиев казва, че предвиденото увеличение е около 10%, като то варира според позициите - там, където има остър недостиг на кадри, ще има по-високо увеличение.

А там, където въпреки бонусите не може да бъде осигурен персонал, то кадри ще бъдат внесени от трети страни. Войната в Близкия изток обаче може да затрудни пристигането им. Караилиев споделя, че чака служители от Индия.