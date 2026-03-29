Жителите на квартал „Пинета” в Добрич излязоха на протест срещу лошото състояние на улиците. Заради огромни кратери по платното и липсващи тротоари таксиметровите компании не се отзовавали, трудно се придвижвали и линейките.

Многократно са подавани жалби до общината, до омбудсмана и други институции. Следващият протест ще бъде пред сградата на Община Добрич в сряда.

Жители на района сигнализират за дългогодишна липса на инфраструктурни ремонти и занемарени условия на живот. По думите им от десетилетия не са извършвани подобрения, а хората се чувстват изоставени и без подкрепа, като липсват нормални условия за придвижване както за майки с колички, така и за възрастни хора.

Част от местните припомнят, че още през 2019 г. са организирали протести и са подавали множество жалби, след което са получили обещания за финансиране, които обаче до момента не са реализирани.

Хората се оплакват и от изключително лошото състояние на пътната инфраструктура - на места липсва дори елементарно шосе, което прави ежедневното придвижване трудно, особено при лошо време. Според тях ситуацията е недопустима, още повече че редовно плащат данъци.

Допълнително затруднение създават щетите по автомобилите, които се налага да се ремонтират по-често заради лошите пътища.

Родители на малки деца също изразяват тревога, като посочват, че излизането навън се превръща в истинско предизвикателство. Те определят ситуацията като критична и настояват институциите да обърнат внимание на проблема и да предприемат конкретни действия.

