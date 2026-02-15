Жители на добричкия квартал "Рилци" излязоха на протест заради непроходими улици след реализация на проект за изграждане на водопроводи и липсата на възстановяване на пътната настилка. Проблемът е от три години.

Недоволните днес преди обяд блокираха за час движението по пътя Добрич - Силистра с настояване настилките да бъдат възстановени. На този етап няма отговор кога това може да стане.

Снимка: БТА

Организатор на проявата е Радка Колева, която е жител на квартала. Тя каза, че дупките са огромни и придвижването е много трудно. Други споделиха, че се радват, че има канализация, но питат защо работата не е довършена.

Редактор: Цветина Петрова