От 18 до 19 ч. на 31 март са възможни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти. По това време ще се извършват тестове на системата за резервно електрозахранване на електронната система за събиране на пътни такси.

От Националното тол управление уточняват, че профилактиката няма да повлияе на автоматичното отчитане на тол такси чрез бордови устройства и GPS тракери за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона.

Пуснаха в продажба еднодневната винетка за леки автомобили

За да избегнат евентуални проблеми, от Тол управлението съветват шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят необходимата им е-винетка или маршрутна карта предварително.

От АПИ се извиняват на гражданите за евентуалното неудобство.

