Още четирима българи успяват да преодолеят блокадата заради конфликта в Близкия изток и да се завърнат у нас. Тази вечер те излитат от Джакарта, като ще се качат на борда на чартъра на Българския национален отбор по футбол. Четиримата наши сънародници останали блокирани в Индонезия, защото изпуснали полети след началото на военния конфликт.

Те твърдят, че не получили подкрепа от родните власти и затова написали имейл до служебна поща на Георги Иванов, съобщиха за NOVA от Българския футболен съюз.

А другата добра новина е, че България спечели турнира на FIFA в Индонезия.

