Всички наши граждани, които желаят да напуснат страните в региона, трябва да го направят незабавно, докато още е отворено въздушното пространство и летищата функционират. Предупреждението важи за Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Ливан, Саудитска Арабия и Иран. Това каза заместник-министърът на външните работи Марин Райков в изявление по повод повишените нива на риска за сигурността на българите в Близкия изток.

"МВнР вече извърши една доста масирана евакуация на българи от зоната на конфликта. Войната не е приключила и правим постоянен анализ на ситуацията на терен. Условията на сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите граждани са напът да се превърнат в заплаха. Всеки търговски полет е желателно да бъде използван. Обявен е риск с ниво 5 - предупреждение за възможно преустановяване на всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път. Всякакви пътувания в зоните на конфликта трябва да бъдат преустановени", предупреди Райков. И посочи, че оставането на български граждани в Близкия изток е на тяхна отговорност.

МВнР предупреждава: Избягвайте пътувания до Близкия изток

Освен това Райков призова българите да не използват полети с прекачвания в региона. И уточни, че само в ОАЕ нашите сънародници са около 2000. "При ситуация на затворено въздушно пространство, българската държава няма как да продължи да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които биха пренебрегнали това предупреждение", добави той.

