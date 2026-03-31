Кметът на район „Илинден“ доктор Емил Бранчевски поиска право на отговор във връзка с излъчения по NOVA репортаж „Спусък на омразата“: Три истории за това как думите се превръщат в агресия" в предаването "На Фокус с Лора Крумова" на 15 март. В него авторът Мария Йотова представя историята на семейство от кв. „Захарна фабрика“, чийто дом е съборен при акция на властите. Сотир Стоименов и съпругата му Станка Иванова твърдят, че една сутрин били събудени към 4:30 часа, когато полиция и техника са започнали разрушаването на постройките в района, в който живеели. Жената разказа още, че на мястото имало и водно оръдие. На семействата е било обещано съдействие за ново жилище, но такава помощ така и не била получена. След разрушаването на махалата част от хората живели няколко месеца в църква.

Ето и пълния текст на позицията на Бранчевски:

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с излъчения по NOVA материал, в който е представена историята на семейство от кв. „Захарна фабрика“ и като страна, цитирана в материала, държа да упражня правото си на отговор и заявявам следното:

Темата е изключително чувствителна и изисква отговорност, прецизност и уважение към фактите. Когато се засягат човешки съдби, обществото следва да получава пълната картина, а не откъслечни и едностранно поднесени фрагменти от нея.

Премахнатите постройки не бяха просто незаконни, те представляваха реална опасност за живота и здравето на хората. Действията на районната администрация нямат нищо общо с омраза, както внушава заглавието на статията и не са насочени срещу етнос, лица с определен произход или конкретна общност, а са предприети изцяло в рамките на закона и в изпълнение на заповед на по-горестоящ административен орган.

Още преди предприемането на действията по премахване, на засегнатите лица беше предложено съдействие за настаняване и подкрепа от страна на районната администрация. Налице са публично известни данни, че част от хората са приели предложената помощ, а други са я отказали. Внушението, че не е имало алтернатива или че институциите са бездействали, не отговаря на фактите и действителността!

Считам за крайно непрофесионално от Ваша страна постройки, квалифицирани от експерти като опасни за живота и здравето на хората, да бъдат представяни като нормална и трайна жилищна среда.

Като кмет нося отговорност за прилагането на закона и за изпълнението на влезли в сила заповеди, решения и разпоредби на по-горестоящи органи, какъвто е и настоящия случай. Бездействието при наличие на риск за живота и здравето, както и неизпълнението на административни разпореждания, би представлявало грубо нарушение на служебните ми задължения. Наред с това институциите имат задължението да търсят и реализират възможности за подкрепа на хората в уязвимо положение - задължение, което в случая е изпълнено.

По този случай са налице ясни публични факти. След предоставената информация от Столична община и държавните институции, Европейският съд по правата на човека прие, че са били предприети навременни и адекватни действия за защита на правата и подкрепа на засегнатите лица, а наложените привременни мерки бяха отменени от същия съд. На следващо място, съгласно решение на Комисия за защита от дискриминация № 86/ 10.03.2026г., се отхвърлят обвинения в дискриминация по признак „етническа принадлежност“ и подбуждане към дискриминация по признак „етническа принадлежност“, което допълнително доказва правотата на думите и действията ми.

Обществен интерес, законност и сигурност на гражданите изискват институциите да действат отговорно и последователно и в еднаква степен изискват медиите да отразяват обективно реалността заедно с всички съпътстващи я обстоятелства.

И занапред ще продължа да изпълнявам задълженията си като кмет по същия начин - законосъобразно и с еднакво отношение към всички граждани на район „Илинден", без значение от техния произход, етнос, религия, пол или друг признак.

С уважение, д-р Емил Бранчевски

