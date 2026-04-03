Около 30% от имащите право на хранителни пакетиу нас вече са ги получили. Раздаването трябва да приключи на 15 май. Това обяви служебният социален министър Хасан Адемов пред журналисти във Варна. Над 531 хиляди души у нас ще бъдат подкрепени с общо 5000 тона хранителни стоки, които се раздават по програма на социалното министерство.

Мярката за подпомагане на уязвимите български граждани с 20 евро заради покачването на цените на горивата в резултат на кризата в Близкия изток е активна, допълни Адемов. По последна информация 50 900 души са подали заявления за получаване на тази подкрепа, обобщи той.

Редактор: Цветина Петрова