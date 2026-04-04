Броени часове остават до най-важното богослужение в годината за католиците – Пасхалната нощ, която по традиция започва след залез слънце. В едно от най-известните католически селища у нас – Бърдарски геран – подготовката за празника вече е в разгара си.

Местните хора спазват стари обичаи, предавани от поколение на поколение. Ана разказва, че в нейното семейство яйцата за Великден се боядисват още в събота. На празничната трапеза задължително присъства и традиционното „конка“ – пушен свински бут, който се приготвя специално за Великден. Той се вари в деня на празника и се сервира заедно с хрян – характерна добавка с леко лютив вкус. „Много е вкусно, особено в комбинация с яйцата“, сподели тя.

Друг важен елемент от традицията е първото боядисано яйце да бъде червено. Това си спомня и Божидара, която пази обичая от своята баба. По думите ѝ, на великденската маса задължително трябва да има и козунак.

Повече гледайте във видео.