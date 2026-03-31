С пъстро състезание по изработване на традиционни великденски палми католици в Полша отбелязаха началото на Страстната седмица. Обичаят се провежда в етнографския регион Курпие в североизточната част на страната и е сред най-ярките местни традиции.

Събитието включва парад, в който участниците, облечени в традиционни носии, носят ръчно изработени палми, украсени с хартиени цветя и природни материали. Тази година в конкурса са се включили около 150 палми в различни категории – индивидуални и групови.

Лайпциг събира майстори на великденски яйца от цяла Европа (ВИДЕО)

Изработките се оценяват по височина и дизайн, като едно от основните изисквания е всички елементи да бъдат направени ръчно. Не се допуска използването на купени декорации – участниците използват хартия, както и растения от природата като борови клонки и горски плодове.

По думите на участници, подготовката е изключително трудоемка и отнема седмици работа, често до късно през нощта, за да се постигне впечатляващият краен резултат.

Традицията се провежда ежегодно от 1969 г., като единственото прекъсване е било през 2020 г. заради пандемията от COVID-19. Днес тя продължава да събира местни жители и туристи, превръщайки се в символ на празничния дух преди Великден.

