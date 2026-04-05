Министър-председателят Андрей Гюров отправи поздрав към католическата и арменската общности в България по повод Великден. „Христос Воскресе!“, започва обръщението му, разпространено от Facebook профила на Министерския съвет.

Премиерът подчертава, че Възкресение Христово е празник на живота, който побеждава смъртта, и на надеждата, която надвива страданието. По думите му в това се съдържа непреходното послание към всеки човек – че светлината е по-силна от мрака и че съществува нещо вечно, което надживява страданието.

Католиците празнуват Великден

В поздравлението си Гюров обръща внимание и на значението на двете общности. Той посочва, че католическата общност е носител на традиция, оформила духовния и културния облик на западната цивилизация в продължение на две хилядолетия. Арменската общност, от своя страна, е сред първите в света, приели християнството – традиция с хилядолетна история.

„Различни по история и съдба, двете общности стоят днес пред една и съща тайна на Възкресението и в нея намират общия си език“, се казва още в обръщението.

Редактор: Дарина Методиева