Католиците посрещнаха Великден. За всички християни това е най-светлият ден в календара.

Папа Лъв XIV води първата религиозна служба преди Великден в Рим и Ватикана. Той отслужи Меса за първи път от смъртта на папа Франциск на Великденския понеделник миналата година. За разлика от Франциск, Папа Лъв XIV продължава различни традиции на Католическата църква. Първият американец, който ръководи общност от 1,4 милиарда католици, носи и големия кръст по Стъпките на кръста на Разпети петък на Колизеума . Водейки Месата на освещаването на маслото, той заяви, че в мрачния час на историята мисията на Христос, която носи мир, трябва да бъде обновена. Днес той ще произнесе традиционното благословение „Urbi et Orbi“ (лат. „на града и на света“) за първи път на Великден пред десетки хиляди вярващи на площад „Свети Петър“ във Ватикана.

Площадът "Свети Петър" беше празнично осветен в навечерието на Възкресение Христово, а днес хиляди вярващи от цял свят се очаква да се съберат, за да отбележат един от най-светлите християнски празници.

Това е първият Великден за Папа Лъв XIV като глава на Римокатолическата църква. Още в четвъртък той даде начало на празничните церемонии, като извърши традиционния ритуал по измиване на нозете на вярващи – символ на смирение и служба.

В посланията си през последните дни папата акцентира върху темите за войните и страданията по света, като подчерта, че Великден носи послание за надежда. В рамките на празничните дни Папа Лъв XIV проведе разговори с Володимир Зеленски, както и с президента на Израел.

„И днес има гробове, които трябва да бъдат отворени, а камъните, които ги затварят, често са толкова тежки и толкова строго пазени, че изглеждат непоклатими. Някои тежат върху човешкото сърце – като недоверието, страха, егоизма и озлоблението. Други, произтичащи от тях, разрушават връзките помежду ни чрез война, несправедливост и изолация между народите и държавите. Нека не позволяваме да бъдем парализирани“, призова понтификът.

Тържествената великденска служба е кулминацията на серията от религиозни церемонии по време на Страстната седмица.

В сърцето на Мадрид тече едно от най-впечатляващите събития – Страстната седмица. В Испания празникът не се отбелязва само в неделя, а в продължение на няколко дни. Градът се превръща в сцена на десетки религиозни шествия, които преминават през централните улички.

Католиците в България посрещнаха Възкресение Христово с тържествени богослужения и дълбока вяра. В град Раковски, където живее най-голямата католическа общност у нас, храмовете се изпълниха с хиляди вярващи, дошли да отбележат празника.

Пасхалното бдение започна при пълна тъмнина и тишина. Пред църквата беше запален и благословен пасхалният огън, който след това беше внесен вътре в храма. Вярващите запалиха свещите си от него и отнесоха частица от благодатния огън в домовете си за здраве и благоденствие.

В най-голямата католическа църква в града първата литургия за деня събра множество хора, а още в навечерието храмът се оказа тесен да побере всички желаещи да присъстват на празничната служба.

В духа на празника доброволци са боядисали над 200 яйца, които ще бъдат раздадени на нуждаещи се. Подготовката за Великден в много семейства е започнала още от Велики четвъртък – с боядисване на яйца и приготвяне на традиционни козунаци и сладки. Семейство Романови от Раковски също спазва традициите. Днес на тяхната празнична трапеза ще има агнешко със специални подправки, както повелява обичаят. За децата празникът носи особено вълнение. Осемгодишната Мелани споделя, че с нетърпение очаква първото си причастие, което ще приеме заедно с още десетки деца след няколко месеца.

По време на празничните дни най-малките вярващи ще пресъздадат в църквата библейския разказ за Възкресението, превръщайки празника в истинско духовно и общностно преживяване.

Отецът, който отслужи литургията в най-голямата католическа църква в Раковски, призова за мир.