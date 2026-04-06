До броени дни момчето, което беше спасено по чудо от парапет на осмия етаж на жилищен блок в Ямбол, може да бъде събрано в общ дом с по-малката си сестра. Очаква се децата да бъдат настанени заедно при приемни родители. В момента те са разделени, но има семейство, което иска да ги приеме заедно.

Припомняме, че дете на 2 години и половина увисна на парапет на тераса на осмия етаж в Ямбол. Сигналът беше подаден на 1 април от очевидци в комплекс „Златен рог“. Полицейски екип беше изпратен незабавно и момченцето беше спасено. В апартамента не бяха открити родителите на детето. С него била само сестричката му - на 1 година.

