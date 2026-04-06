Скъпите горива и несигурността около пътуванията поставят все повече въпроси пред туристите това лято. На фона на конфликта в Близкия изток и ежедневното повишаване на цените много хора се питат могат ли да се откажат от вече платена почивка без неустойка и при какви условия е възможно увеличение на цените. Темата коментираха в ефира на “Твоят ден” експерти в туризма и защитата на потребителите.

Според Константин Занков от Института за анализ и оценка в туризма, към момента няма сериозен спад в пътуванията. „До момента пътувания има, хората продължават да летят, основно в рамките на Европа. Въпреки това, недостигът на реактивно гориво води до пренастройване на пазара. Част от полетите до определени дестинации може да бъдат намалени, а цените на билетите вече бележат ръст”, посочи той.

Занков обясни, че увеличението се дължи основно на по-скъпото гориво и високите разходи на авиокомпаниите, включително лизингите на самолетите. Той уточни, че при вече закупен билет цената не може да бъде променена, но при резервации или пакетни пътувания е възможно поскъпване. Затова съветът към пътуващите е да резервират по-рано и да планират внимателно своите почивки.

От своя страна бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов подчерта, че ключово значение имат условията в договора с туроператора. По думите му цените могат да бъдат увеличени само ако това е изрично предвидено в клаузите. Той препоръча на потребителите внимателно да четат договорите и да обмислят сключването на застраховка „отмяна на пътуване“, която може да покрие разходите при неочаквани промени.

Маргаритов допълни, че законодателството поставя ограничения върху увеличението на цените, като при пакетните услуги поскъпването трябва да е икономически обосновано и обикновено не надхвърля 30%. “Туристите имат право да се откажат от пътуване без неустойка, ако това е направено в определен срок преди датата на заминаване и е предвидено в договора”, смята експертът.

