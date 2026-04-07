Започва изплащането на пенсиите и великденските добавки, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Според решението на Министерския съвет по 50 евро допълнително ще получат хората, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за тази година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат по 20 или 50 евро великденски добавки

Общо 1 606 000 български пенсионери ще бъдат подкрепени с т. нар. великденски надбавки, заяви в началото на март служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Информацията за извършваните от НОИ плащания се публикува в рубриката „Календар на плащанията“ на интернет страницата на ведомството.

