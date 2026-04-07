Пътуване с влак вместо с кола - с повишаващите се цени на горивата все повече американци избират алтернативен транспорт. Влакът е един от предпочитаните. С него пътуването излиза средно четири пъти по-евтино.

Точните данни все още се обработват, но официалните лица казват, че вече забелязват повече хора да избират да пътуват с влак, отколкото с кола.

"Нашите кондуктори и персонал виждат, че влаковете стават по-натоварени и все повече хора се възползват от възможността да пътуват с тях", казва Ахдел Ахмед.



Пътниците казват, че са забелязали при последните си пътувания, че влаковете са почти пълни за разлика от преди. Но по-евтината алтернатива означава и по-дълго пътуване - около пет часа и половина, приблизително с час повече от пътуване с кола. Разликата в цената е трудно да се пренебрегне. Пътуването с автомобил от Сакраменто до Бейкърсфийлд струва малко над 200 долара, включително разходи за гориво, застраховка и поддръжка, докато е влак е само около 50.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова