Властите разкриха незаконна кланица в гр. Дебелец, научи NOVA. Сигналът е подаден от Областна дирекция по безопасност на храните - Велико Търново към ОДМВР-Велико Търново.

Установено е, че в обекта има 10 тона охладено и замразено месо от едър и дребен рогат добитък без идентификация и придружаващи документи. В хладилна камера са открити над 10 заклани говеда, а други пет агнета са били в процес на клане. В хода на проверката е открита още една камера със замразени говеда.

По данни на служители на ОДБХ има и месо, негодно за консумация, научи още NOVA. Обектът не е регистриран и не отговаря на хигиенните изисквания.

Снимка: БАБХ

Незаконната дейност е осъществявана в сграда, в която е регистриран животновъден обект, поставен под възбрана миналата седмица заради установени животни без ушни марки и с неизяснен произход.

На собственика ще бъдат съставени актове за административни нарушения. Месото ще бъде насочено за унищожаване в екарисаж. Очаква се да бъде образувано досъдебно производство за извършено престъпление.