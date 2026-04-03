Над 530 кг месо, млечни продукти и заготовки, както и храни от неживотински произход и добавки за приготвяне на месни продукти бяха поставени под забрана след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково в димитровградското село Радиево. Всички тези стоки са без информация за произход и срок на годност, съобщават от БАБХ.

Храните са открити в напълно оборудвана кланица в частен дом. Там имало и помещения за преработка на месо, а в съседство - място за производство на месни заготовки и продукти.

В къщата са открити хладилници и фризери, пълни със значителни количества месни и млечни храни и заготовки, в по-голямата си част - без идентификационна маркировка или етикети за произход.

В двора на имота проверяващите са открили три овце и три агнета без ушни марки, както и около 50 кокошки, отглеждани без регистрация по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Всички хладилни съоръжения са запечатани, връчено е разпореждане за забрана, а на собственика ще бъде съставен акт, информираха от Агенцията по храните.

Редактор: Петър Иванов