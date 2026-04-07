Кампания „Отговорни на пътя” има за цел да насочи вниманието към един от най-важните социални проблеми у нас. „Говорим на достъпен език с помощта на експерти, не сочим и не назидаваме, а се опираме на опита на доказали се експерти по пътна безопасност”, каза съорганизаторът на инициативата Пламен Георгиев, главен редактор на сайта Carmarket. Той допълни, че се говори за ситуации, които възникват ежедневно и могат да се случат на всеки един от нас.

Надежда Тодоровска, заместник генерален директор към БЧК, уточни, че кандидат-водачите са първите в нормативна уредба в България, които задължително минават курсове по първа долекарска помощ, за да могат да помогнат на пострадал при пътнотранспортно произшествие. Това, което БЧК се старае да направи е да насочи вниманието, че те тези първи уроци трябва да започнат още в училищна възраст, коментира още тя.

Кампанията „Запали свещичка – Подари живот!“ започва на Цветница

Тодоровска уточни, че програмата за обучение на кандидат-водачите е увеличена от 8 на 12 часа от януари. Включени са повече практически занимания, нови теми, както и възможност всеки един курсист да изпробва най-важните техники, спасяващи живот. По думите й тези умения са приложими не само на пътя, а също и на работното място, вкъщи, на плажа, навсякъде.

„В последно време цифрите в статистиката на пътните инциденти е понамаляла, но продължаваме заедно с Румъния да сме в дъното на класацията в ЕС по брой смъртни случаи на 100 хил. жители”, каза Пламен Георгиев.

Надежда Тодоровска от своя страна коментира, че в ЕС има и друга статистика, според която близо 50% от смъртните случаи при пътни инциденти могат да бъдат предотвратени, ако някой на място окаже първа долекарска помощ. „Има огромен потенциал в това хората да знаят как да реагират правилно, адекватно и навреме и да помогнат на пострадал на пътя”, допълни тя.

Редактор: Петър Иванов