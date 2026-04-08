Министерският съвет е приел със свое решение наредбата за енергийна бедност. Уязвимите клиенти ще получат подпомагане чрез ясни критерии. Това съобщи на брифинг служебният министър Хасан Адемов.

Наредбата определя кои домакинства ще бъдат признати за енергийно бедни и кои ще попаднат в категорията „уязвими клиенти“.

По думите му въпросната наредба урежда също изграждането и функционирането на информационна система. „Тя ще определи статута на енергийнобедните, които имат нужда от подкрепа. Статутът се удостоверява чрез агенцията за социално подпомагане, където се подават заявления. Те, по автоматичен път, чрез публичните регистри на над 10 институции, генерират информация. След това ЕРП-тата биват информирани и се предлагат мерки за директна финансова подкрепа, и препоръки за саниране и повишаване на енергийната ефективност“, обясни Адемов.

Хасан Адемов: Подготвя се нова наредба, въвеждаща ясно разграничение между „енергийно бедни“ и „енергийно уязвими“ групи

Според социалния министър Хасан Адемов основният критерий за енергийна бедност е доходът на домакинството.

По думите му при определянето на този статут ще се изчислява средномесечният доход на домакинството, от който ще се приспадат разходите за енергийно потребление. Ако остатъчната сума е по-ниска от линията на бедност за годината - 390,63 евро - домакинството ще бъде определено като енергийно бедно.

Освен тази група, наредбата предвижда и категория „уязвими клиенти“. В нея ще попадат хора с 50 и над 50% увреждане, лицата, които са получавали енергийно подпомагане през предходната година, хората на месечни социални помощи, както и гражданите, за които има медицинско удостоверение, че прекъсването на електрозахранването би застрашило живота им.

Хасан Адемов подчерта, че основното предимство на новата информационна система е, че ще намали административната тежест и субективния елемент при оценката. Заявлението ще се подава в Агенция за социално подпомагане, след което информацията ще преминава автоматично през десет институции и публични регистри. В края на процедурата системата ще издава документ, удостоверяващ дали човекът е енергийно беден или уязвим клиент.

По думите на министъра наредбата трябва да влезе в сила в началото на юли, когато се очаква информационната система да бъде напълно изградена и готова да обработва заявленията.

Енергийният министър Трайчо Трайков заяви, че е удовлетворен от съвместната работа между двете министерства. Той отбеляза, че темата за определянето на енергийно бедните домакинства е била обсъждана повече от 15 години, но едва сега е постигнат окончателен документ.

Според Трайчо Трайков статутът ще може да се получава по два начина. Първият е автоматизиран - без подаване на заявление - за хората, които по здравословни причини се нуждаят от непрекъснато електрозахранване. Вторият начин е чрез подаване на заявление. Министърът призова гражданите внимателно да се запознаят с текстовете в наредбата, за да преценят кой от двата варианта се отнася за тях.

Наредбата е част от реформите по План за възстановяване и устойчивост и е свързана с либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители. Според Трайков либерализацията на практика вече е въведена, но гражданите не я усещат, защото действа механизъм за регулирани цени. Разликата между регулираните и пазарните цени в момента се покрива от Фонд за сигурност на енергийната система.

Редактор: Цветина Петкова