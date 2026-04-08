Плоча в памет на шестимата загинали при „Петрохан" и Околчица беше поставена в сряда. Малко преди обяд близки и приятели на мъжете се събраха на пътя към бившата хижа на прохода.

„Не ме спирайте“: Майката на Николай Златков иска да постави паметна плоча на прохода Петрохан

Върху плочата са изписани думи на Ивайло Калушев, а под тях – имената на шестимата загинали. Инициативата за поставянето ѝ е на майката на Николай Златков - Ралица Асенова.

„Дали ще се достигне до истината, или не - аз истината я знам. И все повече и повече хора я знаят. Не, те не са се самоубили. Те бяха екзекутирани. Защо? Хубаво е някой от разследващите да разбере това“, заяви Асенова.

