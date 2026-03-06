Освободиха телата на двамата мъже и 15-годишното дете, намерени мъртви в кемпер край връх Околчица, научи NOVA. Според вещите лица огледът на тленните останки на Ивайло Калушев, Николай Златков и момчето вече е приключен и прокуратурата е издала поставление, според което не е нужно те да бъдат задържани още в моргата във Враца.

Припомняме, че в интервю за NOVA тази сутрин майката на Златков - Ралица Асенова , заяви, че повече от месец след трагедията край "Петрохан" и Околчица близките на жертвите все още не са допуснати да разпознаят телата им и се намират в „пълно информационно затъмнение”. В ефира на „Здравей, България” жената разкри още, че е получила изричен отказ да види сина си с аргумента, че това би попречило на работата на разследващите.