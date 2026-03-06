Повече от месец след трагедията край "Петрохан" и Околчица близките на жертвите все още не са допуснати да разпознаят телата им и се намират в „пълно информационно затъмнение”. В ефира на „Здравей, България” майката на Николай Златков разкри, че е получила изричен отказ да види сина си с аргумента, че това би попречило на работата на разследващите.

Ралица Асенова подчерта, че основният мотив, с който ѝ се отказва достъп до тялото на сина ѝ, е опасността тя да повлияе на доказателствата. „Получих директен цитат, че не мога да видя сина си, защото има опасност да „замърся” разследването”, заяви тя. Майката предложила конкретни мерки, за да се избегне подобен риск, но те били отхвърлени. „Казах: Облечете ме в стерилни дрехи. Нека двама свидетели да дойдат да гледат. Аз искам да видя детето си. Не, не бях допусната”, обясни Асенова.

Опитите ѝ да получи информация на място във Враца също са завършили без успех. Тя успяла да разговаря със съдебния лекар, извършил аутопсията, но той отказал да ѝ покаже дори личната карта на сина ѝ. По думите на Асенова лекарят съобщил, че има изрична забрана от наблюдаващия прокурор тялото да ѝ бъде показвано. Тя допълни, че до момента никой от близките не е разпознал детето си.

Адвокатката на семейството не успяла да се свърже с наблюдаващия прокурор в продължение на повече от две седмици. Едва след оказване на натиск от страна на Асенова на място в прокуратурата, е получено писмо, че се назначават допълнителни експертизи. Тя подчерта, че като пострадало лице има законово право да види сина си и да получава информация за хода на досъдебното производство, но „всичко ни се отказва”.

Според Ралица Асенова в момента се лансира една-единствена версия, която се разпространява медийно и в парламента. Тя заяви, че има свидетели и данни, които не отговарят на тази хипотеза.

Заради липсата на отговори и невъзможността да приберат телата на близките си, Асенова призова гражданите да излязат на мирен протест на 13 март (петък) от 17:30 часа пред Съдебната палата в София. „Надявам се да имаме силите да тръгнем да търсим справедливост от хората, които се опитаха да почернят и съсипят животите ни”, завърши тя.

