Сагата с лошите пътища: Некачествени ремонти или липса на качествен контрол?
Близки на шестимата загинали при случая "Петрохан-Околчица" поставиха паметна плоча
Представиха портал с данни за действащите в момента пътни ремонти
ВКП се самосезира заради кадри със заплахи на зам.-шефката на Военно-окръжна прокуратура (ВИДЕО)
Спортни новини (08.04.2026 - обедна)
Пазарът преди Великден: 15% по-скъпа ще е празничната трапеза тази година
Според Борис Павлов санкциите за предлагане на нерегистрирани жилища ще бъдат към платформите, предлагащи обявите им
Ефективното въвеждане на Европейския регламент за обмен на данни ще изчисти сивия сектор в сферата на туризма. Освен това, с въвеждането му ще стане и ясно дали краткосрочното отдаване на жилища е причината за свръхтуризъм в някои държави.
Той ще обхване всяка страна членка на Европейския съюз, като в държавите ще бъдат създадени "дигитални точки". Те ще свързват платформите с държавата, спомагайки за елиминиране на некоректни обяви или такива за жилища, които имат неплатени данъци, например.
Цели се и определяне на последващи регулации в законодателството чрез предоставянето на коректни данни. Данните включват настанени гости, време на престой, цени. Към момента в България има въведен регистрационен режим на жилищата, който не е бил достатъчно популяризиран досега. Според Борис Павлов, който е председател на Българска асоциация за туристически имоти и иновации, това се променя, благодарение на медиите.
Нов регламент за краткосрочните наеми влиза в сила от 20 май
Павлов каза още, че санкциите за предлагане на нерегистрирани жилища ще бъдат към платформите, предлагащи обявите им. Експертът поясни, че те няма да засегнат само най-големите платформи, но и по-малките и регионални такива.
Редактор: Кирил Нинов
