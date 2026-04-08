Ефективното въвеждане на Европейския регламент за обмен на данни ще изчисти сивия сектор в сферата на туризма. Освен това, с въвеждането му ще стане и ясно дали краткосрочното отдаване на жилища е причината за свръхтуризъм в някои държави.

Той ще обхване всяка страна членка на Европейския съюз, като в държавите ще бъдат създадени "дигитални точки". Те ще свързват платформите с държавата, спомагайки за елиминиране на некоректни обяви или такива за жилища, които имат неплатени данъци, например.

Цели се и определяне на последващи регулации в законодателството чрез предоставянето на коректни данни. Данните включват настанени гости, време на престой, цени. Към момента в България има въведен регистрационен режим на жилищата, който не е бил достатъчно популяризиран досега. Според Борис Павлов, който е председател на Българска асоциация за туристически имоти и иновации, това се променя, благодарение на медиите.

Нов регламент за краткосрочните наеми влиза в сила от 20 май

Павлов каза още, че санкциите за предлагане на нерегистрирани жилища ще бъдат към платформите, предлагащи обявите им. Експертът поясни, че те няма да засегнат само най-големите платформи, но и по-малките и регионални такива.

