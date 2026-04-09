Велики четвъртък е. В средата на страстната седмица дните стават все по-тежки и тъжни за християните - защото предстоят мъките и кръстната смърт на Иисус Христос.

Днес църквата припомня за Тайната вечеря, на която Спасителят установява Тайнството евхаристия - или светата литургия, като причастява апостолите. След вечерята те отиват в Гетсиманската градина, където Христос се молил до идването на неговия предател Юда.

На Велики четвъртък в храмовете се четат дванадесетте евангелски откъса, които разказват за Христовите страдания. На този ден духовниците изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота.

По традиция днес се боядисват великденските яйца и се месят козунаците за празника.

Софийската света митрополия за поредна година организира традиционно боядисване на великденски яйца, съчетано със спортни игри, под надслов „Празник на православния дух и традиции“. Събитието ще се проведе на 9-и април 2026 г. - Велики четвъртък, от 10:00 ч. на пл. „Св. Неделя“.

В 11:30 ч. ще потегли празничната лития, водена от свещено-служители на Софийската света митрополия и деца, носещи икони и кошнички с боядисани яйца. Празничното шествие ще достигне до старинния митрополитски храм „Св. Петка“.

Редактор: Цветина Петрова