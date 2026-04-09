Велики четвъртък е. В средата на страстната седмица дните стават все по-тежки и тъжни за християните, защото предстоят мъките и кръстната смърт на Иисус Христос.

Днес църквата припомня за Тайната вечеря, на която Спасителят установява Тайнството евхаристия - или светата литургия, като причастява апостолите с хляб и вино. След вечерята те отиват в Гетсиманската градина, където Христос се молил до идването на неговия предател Юда.

На Велики четвъртък в храмовете се четат дванадесетте евангелски откъса, които разказват за Христовите страдания. На този ден духовниците изнасят кръста от олтара, което символизира носенето му от Христос към Голгота.

"По средата на евангелията, след петото евангелие, свещеникът, придружаван със свещоносци, излизат в средата на храма, където кръстът на нашия Господ е положен за поклонение", разказа отец Божидар Маринов от храм “Въздвижение на Светия Кръст Господен”.

По традиция днес се боядисват великденските яйца и се месят козунаците за празника.

Софийската света митрополия за поредна година организира традиционно боядисване на великденски яйца, съчетано със спортни игри, под надслов „Празник на православния дух и традиции“. Събитието се проведе на 9-и април 2026 г. - Велики четвъртък, от 10:00 ч. на пл. „Св. Неделя“.

В 11:30 ч. потегли празничната лития, водена от свещено-служители на Софийската света митрополия и деца, носещи икони и кошнички с боядисани яйца. Празничното шествие достигнd до старинния митрополитски храм „Св. Петка“.

На Велики четвъртък храмовете отново се изпълват с вярващи, за да чуят последните думи, коитоХристос завещава на апостолите и на всеки след тях.

Патриарх Даниил разказа: "На Тайната вечеря Бог им каза: "Нова заповед ви давам - както Аз ви възлюбих, така и вие обичайте едни други. И няма друго, което да даде такъв пълен смисъл на нашето съществуване както любовта. Но вижте с колко трудности трябваше да се преборят - имаше ученик, който се измъчваше от завист, от сребролюбив и вместо любовта - той предаде Христос. Затова днес е много голям празник, но и вододел - човек да се определи - кой е".

През Страстната седмица си припомняне душевните и телесните страдания на Иисус Христос”, каза богословът доц. Костадин Нушев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че Тайната вечеря е много важна, тъй като на нея Христос учредява новозаветното тайнство на светата Евхаристия, която се отслужва във всяка литургия като възпоменание на тази вечеря.

В днешния ден се извършва и т.нар. Велик маслосвет – християните, които са се подготвяли в продължение на 40-дневния пост, получават благословение, за да преминат духовно през дните на Страстната седмица.

„Така че седмицата не е само скъбна, в нея има съчетание на вяра, надежда и очакване на Възкресението. А също така и осмисляне на Христовите страдания”, разказа още богословът.

Нушев каза още, че Христос е бил съвършен човек, не е бил съпричастен на греха, но доброволно приема страданието, за да може чрез него да извърши изкуплението на човешкия род.

