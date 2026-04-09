Днешният ден е не само велик празник, но и духовен вододел за православните християни. Това подчерта Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, като насочи вниманието към дълбокия смисъл на Тайната вечеря и посланието на Христос към вярващите.

„Господ установи Своето тайнство, като даде на светите апостоли Своето пречисто тяло и кръв и им заповяда да извършват това за Негов спомен, докато Той дойде. Това е велика Божия милост, защото в това тайнство се разкрива предназначението на човека – какъв е Божият замисъл за нас“, каза патриарх Даниил.

Духовният водач на православните християни в България посочи, че истинският смисъл на човешкия живот се открива в единението с Бога и подражанието на Христовия живот. „Смисълът на живота се разкрива, когато сме съединени с нашия Създател и живеем по примера на Христос“, подчерта той.

Патриархът припомни, че дори апостолите са преминали през съмнения и вътрешни борби. „Те се бореха със страстите си, със съмнения и с желание за първенство. Но приеха Христовото слово и разбраха, че смисълът на живота им е в любовта и единството – с Бога и помежду си“, заяви той.

Според патриарх Даниил именно любовта е в центъра на Новия завет. „Господ даде нова заповед – както Той ни възлюби, така и ние да се обичаме един другиго. Няма нищо, което да дава по-пълен смисъл на човешкото съществуване, освен любовта“, каза той.

Той подчерта, че днешният ден поставя ясен избор пред всеки човек: „Човек трябва да реши - дали ще подражава на Христос и ще живее в любов към Бога и ближния, или ще следва своите страсти, което води до самопогубване“.

Най-силното послание на патриарх Даниил за Велики четвъртък е, че истинската християнска любов се проявява не само в думи, а в дела.

