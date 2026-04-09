Върховният административен съд отказа да прекрати делото на Андрей Гюров срещу Българската народна банка и не уважи искането на Управителния съвет да бъде оттеглено запитването до Съда на Европейския съюз по казуса с отстраняването от длъжност на бившия подуправител на БНБ.

Делото е свързано с решението на Банката от юли 2024 г., с което настоящият служебен премиер беше освободен предсрочно от поста подуправител на централната банка и ръководител на управление „Емисионно“.

От БНБ поискаха производството да бъде прекратено, тъй като Гюров вече не заема тази длъжност. Съдът обаче прие, че все още има интерес делото да продължи. Според магистратите ако съдът отмени решението на БНБ, това може да помогне на Гюров по два начина - да защити името си и след това да поиска обезщетение за претърпени вреди, включително за пропуснати доходи и за нанесени морални щети.

Самият Гюров е заявил пред съда, че не е загубил интерес от делото за предсрочното си освобождаване от длъжността подуправител, въпреки че от 19 февруари 2026 г. вече не се води такъв. По думите му отмяната на решението би имала значение както за репутацията му, така и за евентуален бъдещ иск за обезщетение.

Съдът посочва, че по закон човек може да поиска обезщетение за вреди от даден административен акт, едва след като този акт бъде отменен. Затова спорът трябва да продължи.

Върховният административен съд също така отказа да оттегли въпросите, изпратени до Съда на ЕС. Според българските магистрати е необходимо европейският съд да разтълкува как се прилага правото на Европейския съюз по този случай, преди делото да бъде решено окончателно.

Решението на ВАС е окончателно и копие от него ще бъде изпратено на Съда на Европейския съюз по делото срещу предсрочното освобождаване на Андрей Гюров.

