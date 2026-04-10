Летище „Васил Левски“ - София въвежда дезинфекция на обувките на пътниците като част от превантивни мерки, предприети съвместно с Българската агенция по безопасност на храните.

На терминалите са обособени специални зони, през които всички пътуващи трябва да преминават, стъпвайки върху дезинфекционни постелки за обработка на обувките. Мярката се прилага съгласно поставените указателни табели и инструкциите на място.

От летището уточняват, че целта е ограничаване на риска от разпространение на заболяването шап, след регистрирани огнища в Гърция и Кипър.

Използваният дезинфектант е одобрен от Министерството на здравеопазването, с посочени активни вещества и разрешение за употреба. Материалът е безопасен и се прилага съгласно изискванията за биосигурност.

От летищната администрация призовават пътниците да спазват указанията и да преминават през обозначените зони, за да се гарантира ефективността на мерките.

